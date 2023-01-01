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Время начала «Ак Барс» - ЦСКА 17 апреля. Счет в серии, где смотреть в прямом эфире 1-й матч финала Кубка Гагарина



Казанский «Ак Барс» в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги 2023 года встречается с московским ЦСКА.

Расписание и результаты матчей серии «Ак Барс» - ЦСКА

Счет в серии: 0-0

17.04 19:30 Ак Барс - ЦСКА
19.04 19:00 Ак Барс - ЦСКА
21.04 19:30 ЦСКА - Ак Барс
23.04 17:00 ЦСКА - Ак Барс
25.04 19:00 Ак Барс - ЦСКА*
27.04 19:30 ЦСКА - Ак Барс*
29.04 17:00 Ак Барс - ЦСКА*

* - если понадобится.

Время начала матчей - московское.

Где смотреть матчи финала Кубка Гагарина в прямом эфире

Первый финальный матч будет показан в прямом эфире на телеканалах Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

Результаты в плей-офф-2023

1/8 финала: «Ак Барс» - «Нефтехимик» - 4-2 в серии, ЦСКА - «Северсталь» - 4-3
1/4 финала: «Ак Барс» - «Адмирал» - 4-2, ЦСКА - «Локомотив» - 4-3
1/2 финала: «Ак Барс» - «Авангард» - 4:1, ЦСКА - СКА - 4:2

Очные поединки между командами в регулярном чемпионате

05.09 ЦСКА - Ак Барс - 1:5
01.11 Ак Барс - ЦСКА - 2:3

Интересные факты

Обладатели Кубка Гагарина

В финале плей-офф в 2018 году казанцы переиграли московских армейцев 4-1 в серии.

«Ак Барс» - трехкратный обладатель Кубка Гагарина, ЦСКА владел почетным трофеем два раза.

ЦСКА в пятый раз подряд вышел в финал плей-офф, «Ак Барс» в последний раз играл в решающих матчах пять лет назад.









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