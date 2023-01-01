Крылья Советов - Химки 15 апреля: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Самарские «Крылья Советов» примут 15 апреля на своем поле «Химки» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.
После 22 матчей «Крылья Советов» набрали 24 очка и занимают 12 место в турнирной таблице. В активе «Химок» 13 очков (15 место).
Время начала матча «Крылья Советов» - «Химки» 15 апреля
14:00 МСК Крылья Советов - Химки
Главный судья: Рафаэль Шафеев.
Ассистенты: Сергей Каруненко, Наиль Сейфетдинов.
ВАР: Павел Кукуян.
По какому каналу покажут матч в прямом эфире
Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч ТВ».