Крылья Советов - Химки 15 апреля: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Самарские «Крылья Советов» примут 15 апреля на своем поле «Химки» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 22 матчей «Крылья Советов» набрали 24 очка и занимают 12 место в турнирной таблице. В активе «Химок» 13 очков (15 место).



Время начала матча «Крылья Советов» - «Химки» 15 апреля



14:00 МСК Крылья Советов - Химки



Главный судья: Рафаэль Шафеев.



Ассистенты: Сергей Каруненко, Наиль Сейфетдинов.



ВАР: Павел Кукуян.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч ТВ».