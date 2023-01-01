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Крылья Советов - Химки 15 апреля: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ



Самарские «Крылья Советов» примут 15 апреля на своем поле «Химки» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.

После 22 матчей «Крылья Советов» набрали 24 очка и занимают 12 место в турнирной таблице. В активе «Химок» 13 очков (15 место).

Время начала матча «Крылья Советов» - «Химки» 15 апреля

14:00 МСК Крылья Советов - Химки

Главный судья: Рафаэль Шафеев.

Ассистенты: Сергей Каруненко, Наиль Сейфетдинов.

ВАР: Павел Кукуян.

По какому каналу покажут матч в прямом эфире

Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч ТВ».









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