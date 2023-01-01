Динамо - Пари НН 15 апреля: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Московское «Динамо» примет 15 апреля на своем стадионе «Пари Нижний Новгород» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 22 матчей «Динамо» набрало 36 очков и занимают 6 место в турнирной таблице. В активе «Пари НН» 19 очков (13 место).



Время начала матча «Динамо» - «Пари НН» 15 апреля



14:00 МСК Динамо - Пари НН



Главный судья: Артем Чистяков.



Ассистенты: Роман Усачев, Андрей Гурбанов.



ВАР: Алексей Амелин.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».