Динамо - Пари НН 15 апреля: время начала матча, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Московское «Динамо» примет 15 апреля на своем стадионе «Пари Нижний Новгород» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.
После 22 матчей «Динамо» набрало 36 очков и занимают 6 место в турнирной таблице. В активе «Пари НН» 19 очков (13 место).
Время начала матча «Динамо» - «Пари НН» 15 апреля
14:00 МСК Динамо - Пари НН
Главный судья: Артем Чистяков.
Ассистенты: Роман Усачев, Андрей Гурбанов.
ВАР: Алексей Амелин.
По какому каналу покажут матч в прямом эфире
Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».