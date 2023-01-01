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Динамо - Пари НН 15 апреля: время начала матча, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ



Московское «Динамо» примет 15 апреля на своем стадионе «Пари Нижний Новгород» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.

После 22 матчей «Динамо» набрало 36 очков и занимают 6 место в турнирной таблице. В активе «Пари НН» 19 очков (13 место).

Время начала матча «Динамо» - «Пари НН» 15 апреля

14:00 МСК Динамо - Пари НН

Главный судья: Артем Чистяков.

Ассистенты: Роман Усачев, Андрей Гурбанов.

ВАР: Алексей Амелин.

По какому каналу покажут матч в прямом эфире

Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».









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