Сочи - Краснодар 15 апреля: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Сочи» примет 15 апреля на своем поле «Краснодар» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 22 матчей «Сочи» набрал 31 очко и занимают 9 место в турнирной таблице. В активе «Краснодара» 35 очков (7 место).



Время начала матча «Сочи» - «Краснодар» 15 апреля



16:30 МСК Сочи - Краснодар



Главный судья: Виталий Мешков.



Ассистенты: Валерий Данченко, Арам Петросян.



ВАР: Иван Сиденков.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».