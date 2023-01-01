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Торпедо - Спартак 15 апреля: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ



Московское «Торпедо» примет 15 апреля на своем стадионе «Спартак» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.

После 22 матчей «Торпедо» набрало 13 очков и занимают 16 место в турнирной таблице. В активе «Спартака» 42 очка (3 место).

Время начала матча «Торпедо» - «Спартак» 15 апреля

19:00 МСК Торпедо - Спартак

Главный судья: Павел Шадыханов.

Ассистенты: Илья Елеференко, Денис Березнов.

ВАР: Кирилл Левников.

По какому каналу покажут матч в прямом эфире

Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».









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