Торпедо - Спартак 15 апреля: время начала матча, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Московское «Торпедо» примет 15 апреля на своем стадионе «Спартак» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 22 матчей «Торпедо» набрало 13 очков и занимают 16 место в турнирной таблице. В активе «Спартака» 42 очка (3 место).



Время начала матча «Торпедо» - «Спартак» 15 апреля



19:00 МСК Торпедо - Спартак



Главный судья: Павел Шадыханов.



Ассистенты: Илья Елеференко, Денис Березнов.



ВАР: Кирилл Левников.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».