Оренбург - Локомотив 16 апреля: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Оренбург» примет 16 апреля на своем поле «Локомотив» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 22 матчей «Оренбург» набрал 33 очка и занимают 8 место в турнирной таблице. В активе «Локомотива» 25 очков (11 место).



Время начала матча «Оренбург» - «Локомотив» 16 апреля



14:00 МСК Оренбург - Локомотив



Главный судья: Василий Казарцев.



Ассистенты: Рашид Абусуев, Роман Милюченко.



ВАР: Ян Бобровский.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».