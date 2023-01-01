Оренбург - Локомотив 16 апреля: время начала матча, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Оренбург» примет 16 апреля на своем поле «Локомотив» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.
После 22 матчей «Оренбург» набрал 33 очка и занимают 8 место в турнирной таблице. В активе «Локомотива» 25 очков (11 место).
Время начала матча «Оренбург» - «Локомотив» 16 апреля
14:00 МСК Оренбург - Локомотив
Главный судья: Василий Казарцев.
Ассистенты: Рашид Абусуев, Роман Милюченко.
ВАР: Ян Бобровский.
По какому каналу покажут матч в прямом эфире
Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».