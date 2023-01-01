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Факел - Ахмат 16 апреля: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ



Воронежский «Факел» примет 16 апреля на своем поле «Ахмат» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.

После 22 матчей «Факел» набрал 17 очков и занимают 14 место в турнирной таблице. В активе «Ахмата» 36 очков (5 место).

Время начала матча «Факел» - «Ахмат» 16 апреля

16:30 МСК Факел - Ахмат

Главный судья: Роман Галимов.

Ассистенты: Дмитрий Жвакин, Алексей Воронцов.

ВАР: Иван Сиденков.

По какому каналу покажут матч в прямом эфире

Прямую трансляцию встречи будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».









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