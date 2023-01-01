Факел - Ахмат 16 апреля: время начала матча, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Воронежский «Факел» примет 16 апреля на своем поле «Ахмат» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 22 матчей «Факел» набрал 17 очков и занимают 14 место в турнирной таблице. В активе «Ахмата» 36 очков (5 место).



Время начала матча «Факел» - «Ахмат» 16 апреля



16:30 МСК Факел - Ахмат



Главный судья: Роман Галимов.



Ассистенты: Дмитрий Жвакин, Алексей Воронцов.



ВАР: Иван Сиденков.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».