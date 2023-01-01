Ростов - Зенит 16 апреля: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Ростов» примет 16 апреля на своем стадионе «Зенит» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 22 матчей «Ростов» набрал 45 очков и занимают 2 место в турнирной таблице. В активе «Зенита» 54 очка (1 место).



Время начала матча «Ростов» - «Зенит» 16 апреля



19:00 МСК Ростов - Зенит



Главный судья: Сергей Карасев.



Ассистенты: Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов.



ВАР: Павел Кукуян.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».