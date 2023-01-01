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Ростов - Зенит 16 апреля: время начала матча, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ



«Ростов» примет 16 апреля на своем стадионе «Зенит» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.

После 22 матчей «Ростов» набрал 45 очков и занимают 2 место в турнирной таблице. В активе «Зенита» 54 очка (1 место).

Время начала матча «Ростов» - «Зенит» 16 апреля

19:00 МСК Ростов - Зенит

Главный судья: Сергей Карасев.

Ассистенты: Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов.

ВАР: Павел Кукуян.

По какому каналу покажут матч в прямом эфире

Прямую трансляцию встречи будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».









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