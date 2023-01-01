Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Разговоры о важном 24 апреля 2023, тема классного часа



Разговоры о важном 24 апреля 2023

С этого учебного года в школах России по понедельникам проходят занятия «Разговоры о важном».

На странице представлена ближайшая тема для классного часа, все темы этого учебного года и ссылка на официальный ресурс с методическими материалами для классных руководителей.

Разговоры о важном 24 апреля 2023 - День труда. Мир профессий


Методические материалы для классных руководителей на тему «День труда. Мир профессий» (сценарии, видеоролики, интерактивные задания, плакаты и инструкции) на официальном сайте razgovor.edsoo.ru для 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов.

Разговоры о важном в 2023 году


09.01 Светлый праздник Рождества

16.01 Прорыв блокады Ленинграда

23.01 Медиаграмотность и цифровая гигиена

30.01 Движение первых

06.02 День российской науки

13.02 Россия в мире

20.02 День защитника Отечества

27.02 Традиционные семейные ценности

06.03 Год педагога и наставника

13.03 С.В.Михалков. 110 лет со дня рождения

20.03 День воссоединения Крыма с Россией

27.03 День театра, 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского

03.04 День Земли

10.04 День космонавтики! Мы-первые!

17.04 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками

24.04 День труда. Мир профессий

Разговоры о важном в 2022 году


05.09 День знаний

12.09 Наша страна - Россия

19.09 165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского

26.09 День пожилых людей

03.10 День учителя

10.10 День отца

17.10 День музыки

24.10 Россия - мировой лидер атомной отрасли

07.11 День народного единства

14.11 Мы разные, мы вместе

21.11 День матери

28.11 Символы России

05.12 Волонтеры России

12.12 День Конституции

19.12 День Героев Отечества

26.12 Новый год. Семейные праздники и мечты









  • Праздники 29 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 28 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 25 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 23 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 15 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России
  • Какой праздник 24 февраля 2023, какой сегодня праздник по церковному календ ...
  • Выходные и праздники 2023 в России, сколько дней отдыхаем в 2023 году
    •




    Плей-офф КХЛ 2022/2023. Расписание и результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

    В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Обладатели Кубка Гагарина

    Все обладатели Кубка Гагарина

    Кубок Гагарина ведет свою историю с 2009 года, когда в финале турнира определился первый обладатель трофея - казанский «Ак Барс».

    Плей-офф НХЛ 2023. Расписание и результаты Кубка Стэнли, пары первого раунда

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2023

    В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2023 на каналах ТВ 17 апреля

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2023

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2023 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Расписание матчей РПЛ 2022/2023, турнирная таблица и результаты чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.









    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 18 апреля 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 18 апреля 2023
    Разговоры о важном 24 апреля 2023, тема классного часа
    Самые смешные анекдоты дня - 18 апреля 2023 года
    Где находится Жанаозен на карте Казахстана
    Карта Украины с областями и городами на русском
    Время начала «Ак Барс» - ЦСКА 17 апреля. Счет в серии, где смотреть в прямом эфире 1-й матч финала Кубка Гагарина
    Турецкий сериал Истерзанная: сколько сезонов и серий
    Где находится Белгородская область на карте России, карта Белгородской области с городами
    Самые смешные анекдоты дня - 17 апреля 2023 года


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru