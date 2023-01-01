10 фактов о коронавирусе «Арктур»

Роспотребнадзор 19 апреля 2023 года заявил, что в России зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Арктур».



10 фактов о штамме коронавируса «Арктур»



- Официальное название - ХВВ 1.16.



- «Арктур» - подлиния уже известного «омикрона».



- Штамм выявили в марте 2023 года в Индии.



- «Арктур» в 1,27 раза эффективнее по сравнению с первым вариантом своей коронавирусной линии XBB.



- Для переболевших «Кракеном» и подобными производными линии XBB, скорее всего, «Арктур» не сильно опасен.



- Симптомы - повышенная температура, заложенность носа, боль в горле, ломота в теле, головные боли.



- Среди принципиально новых симптомов медики называют «зудящий» конъюнктивит, который выглядит как покраснение и раздражение глаз, есть выделения, но не гнойные.



- Очередной подвариант вируса не отличается повышенной летальностью.



- Группа риска - дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.



- Вирус распространяется воздушно-капельным путем.