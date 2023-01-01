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10 фактов о коронавирусе «Арктур»



Роспотребнадзор 19 апреля 2023 года заявил, что в России зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Арктур».

10 фактов о штамме коронавируса «Арктур»

- Официальное название - ХВВ 1.16.

- «Арктур» - подлиния уже известного «омикрона».

- Штамм выявили в марте 2023 года в Индии.

- «Арктур» в 1,27 раза эффективнее по сравнению с первым вариантом своей коронавирусной линии XBB.

- Для переболевших «Кракеном» и подобными производными линии XBB, скорее всего, «Арктур» не сильно опасен.

- Симптомы - повышенная температура, заложенность носа, боль в горле, ломота в теле, головные боли.

- Среди принципиально новых симптомов медики называют «зудящий» конъюнктивит, который выглядит как покраснение и раздражение глаз, есть выделения, но не гнойные.

- Очередной подвариант вируса не отличается повышенной летальностью.

- Группа риска - дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

- Вирус распространяется воздушно-капельным путем.









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