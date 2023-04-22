Химки - Торпедо 22 апреля 2023: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Химки» примут 22 апреля на своем стадионе «Торпедо» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.
После 23 матчей «Химки» набрали 14 очков и занимают 15 место в турнирной таблице. В активе «Торпедо» 13 очков (16 место).
Время начала матча «Химки» - «Торпедо» 22 апреля
14:00 МСК Химки - Торпедо
Главный судья: Кирилл Левников.
Ассистенты: Валерий Данченко, Рустам Мухтаров.
ВАР: Владислав Безбородов.
По какому каналу покажут матч в прямом эфире
Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».