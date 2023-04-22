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Факел - Оренбург 22 апреля: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ



Воронежский «Факел» примет 22 апреля на своем поле «Оренбург» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.

После 23 матчей «Факел» набрал 18 очков и занимает 14 место в турнирной таблице. В активе «Оренбурга» 33 очка (8 место).

Время начала матча «Факел» - «Оренбург» 22 апреля

16:30 МСК Факел - Оренбург

Главный судья: Рафаэль Шафеев.

Ассистенты: Андрей Образко, Варанцо Петросян.

ВАР: Артем Любимов.

По какому каналу покажут матч в прямом эфире

Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».









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