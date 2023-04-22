Факел - Оренбург 22 апреля: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Воронежский «Факел» примет 22 апреля на своем поле «Оренбург» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 23 матчей «Факел» набрал 18 очков и занимает 14 место в турнирной таблице. В активе «Оренбурга» 33 очка (8 место).



Время начала матча «Факел» - «Оренбург» 22 апреля



16:30 МСК Факел - Оренбург



Главный судья: Рафаэль Шафеев.



Ассистенты: Андрей Образко, Варанцо Петросян.



ВАР: Артем Любимов.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».