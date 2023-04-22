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Зенит - Динамо 22 апреля 2023: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ



Питерский «Зенит» примет 22 апреля на своем стадионе московское «Динамо» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.

После 23 матчей «Зенит» набрал 55 очков и занимает 1 место в турнирной таблице. В активе «Динамо» 39 очков (5 место).

Время начала матча «Зенит» - «Динамо» 22 апреля

19:00 МСК Зенит - Динамо

Главный судья: Виталий Мешков.

Ассистенты: Александр Богданов, Арам Петросян.

ВАР: Алексей Сухой.

По какому каналу покажут матч в прямом эфире

Прямую трансляцию встречи будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».









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