Зенит - Динамо 22 апреля: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Питерский «Зенит» примет 22 апреля на своем стадионе московское «Динамо» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 23 матчей «Зенит» набрал 55 очков и занимает 1 место в турнирной таблице. В активе «Динамо» 39 очков (5 место).



Время начала матча «Зенит» - «Динамо» 22 апреля



19:00 МСК Зенит - Динамо



Главный судья: Виталий Мешков.



Ассистенты: Александр Богданов, Арам Петросян.



ВАР: Алексей Сухой.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».