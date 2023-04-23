Урал - Ростов 23 апреля 2023: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Урал» примет 23 апреля на своем поле «Ростов» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 23 матчей «Урал» набрал 25 очков и занимает 11 место в турнирной таблице. В активе «Ростова» 46 очков (2 место).



Время начала матча «Урал» - «Ростов» 23 апреля



12:00 МСК Урал - Ростов



Главный судья: Павел Кукуян.



Ассистенты: Владислав Назаров, Алексей Ширяев.



ВАР: Алексей Амелин.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».