Пари НН - Крылья Советов 23 апреля 2023: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Пари Нижний Новгород» примет 23 апреля на своем стадионе «Крылья Советов» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 23 матчей «Пари НН» набрал 19 очков и занимают 13 место в турнирной таблице. В активе «Крыльев Советов» 25 очков (12 место).



Время начала матча «Пари НН» - «Крылья Советов» 23 апреля



14:00 МСК Пари НН - Крылья Советов



Главный судья: Роман Галимов.



Ассистенты: Игорь Князев, Хамид Талаев.



ВАР: Иван Сиденков.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».