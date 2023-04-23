Пари НН - Крылья Советов 23 апреля 2023: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Пари Нижний Новгород» примет 23 апреля на своем стадионе «Крылья Советов» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.
После 23 матчей «Пари НН» набрал 19 очков и занимают 13 место в турнирной таблице. В активе «Крыльев Советов» 25 очков (12 место).
Время начала матча «Пари НН» - «Крылья Советов» 23 апреля
14:00 МСК Пари НН - Крылья Советов
Главный судья: Роман Галимов.
Ассистенты: Игорь Князев, Хамид Талаев.
ВАР: Иван Сиденков.
По какому каналу покажут матч в прямом эфире
Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».