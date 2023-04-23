ЦСКА - Локомотив 23 апреля 2023: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

ЦСКА примет 23 апреля на своем стадионе «Локомотив» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 23 матчей ЦСКА набрал 44 очка и занимает 4 место в турнирной таблице. В активе «Локомотива» 28 очков (10 место).



Время начала матча ЦСКА - «Локомотив» 23 апреля



19:30 МСК ЦСКА - Локомотив



Главный судья: Сергей Карасев.



Ассистенты: Игорь Демешко, Максим Ковалев.



ВАР: Артем Любимов.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч ТВ».