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ЦСКА - Локомотив 23 апреля: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ



ЦСКА примет 23 апреля на своем стадионе «Локомотив» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.

После 23 матчей ЦСКА набрал 44 очка и занимает 4 место в турнирной таблице. В активе «Локомотива» 28 очков (10 место).

Время начала матча ЦСКА - «Локомотив» 23 апреля

19:30 МСК ЦСКА - Локомотив

Главный судья: Сергей Карасев.

Ассистенты: Игорь Демешко, Максим Ковалев.

ВАР: Артем Любимов.

По какому каналу покажут матч в прямом эфире

Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч ТВ».









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