Спартак - Краснодар 24 апреля 2023: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Спартак» примет 24 апреля на своем стадионе «Краснодар» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.
После 23 матчей «Спартак» набрал 45 очков и занимает 3 место в турнирной таблице. В активе «Краснодара» 38 очков (6 место).
Время начала матча «Спартак» - «Краснодар» 24 апреля
19:00 МСК Спартак - Краснодар
Главный судья: Владислав Безбородов.
Ассистенты: Алексей Лунев, Кирилл Большаков.
ВАР: Иван Сиденков.
По какому каналу покажут матч в прямом эфире
Прямую трансляцию встречи будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».