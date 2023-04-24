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Спартак - Краснодар 24 апреля 2023: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ



«Спартак» примет 24 апреля на своем стадионе «Краснодар» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.

После 23 матчей «Спартак» набрал 45 очков и занимает 3 место в турнирной таблице. В активе «Краснодара» 38 очков (6 место).

Время начала матча «Спартак» - «Краснодар» 24 апреля

19:00 МСК Спартак - Краснодар

Главный судья: Владислав Безбородов.

Ассистенты: Алексей Лунев, Кирилл Большаков.

ВАР: Иван Сиденков.

По какому каналу покажут матч в прямом эфире

Прямую трансляцию встречи будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».









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