Спартак - Краснодар 24 апреля 2023: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Спартак» примет 24 апреля на своем стадионе «Краснодар» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 23 матчей «Спартак» набрал 45 очков и занимает 3 место в турнирной таблице. В активе «Краснодара» 38 очков (6 место).



Время начала матча «Спартак» - «Краснодар» 24 апреля



19:00 МСК Спартак - Краснодар



Главный судья: Владислав Безбородов.



Ассистенты: Алексей Лунев, Кирилл Большаков.



ВАР: Иван Сиденков.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».