Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Разговоры о важном 4 мая 2023, тема классного часа - День Победы



Разговоры о важном 4 мая 2023

С этого учебного года в школах России по понедельникам проходят занятия «Разговоры о важном».

На странице представлена ближайшая тема для классного часа, все темы этого учебного года и ссылка на официальный ресурс с методическими материалами для классных руководителей.

Разговоры о важном 4 мая 2023 - День Победы. Бессмертный полк


Методические материалы для классных руководителей на тему 4 мая 2023 года «День Победы. Бессмертный полк» (сценарии, видеоролики, интерактивные задания, плакаты и инструкции) будут размещены на официальном сайте razgovor.edsoo.ru для 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов.

Разговоры о важном в 2023 году


09.01 Светлый праздник Рождества

16.01 Прорыв блокады Ленинграда

23.01 Медиаграмотность и цифровая гигиена

30.01 Движение первых

06.02 День российской науки

13.02 Россия в мире

20.02 День защитника Отечества

27.02 Традиционные семейные ценности

06.03 Год педагога и наставника

13.03 С.В.Михалков. 110 лет со дня рождения

20.03 День воссоединения Крыма с Россией

27.03 День театра, 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского

03.04 День Земли

10.04 День космонавтики! Мы-первые!

17.04 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками

24.04 День труда. Мир профессий

04.05 День Победы. Бессмертный полк

Разговоры о важном в 2022 году


05.09 День знаний

12.09 Наша страна - Россия

19.09 165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского

26.09 День пожилых людей

03.10 День учителя

10.10 День отца

17.10 День музыки

24.10 Россия - мировой лидер атомной отрасли

07.11 День народного единства

14.11 Мы разные, мы вместе

21.11 День матери

28.11 Символы России

05.12 Волонтеры России

12.12 День Конституции

19.12 День Героев Отечества

26.12 Новый год. Семейные праздники и мечты









  • Праздники 29 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 28 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 23 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 15 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 26 февраля 2023, какой праздник по церковному календарю
  • Какой праздник 24 февраля 2023, какой сегодня праздник по церковному календ ...
  • Выходные и праздники 2023 в России, сколько дней отдыхаем в 2023 году
    •




    Матчи НХЛ сегодня, расписание плей-офф НХЛ 2022/2023 на 4 мая

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Обзор БК 1win

    1Win

    Букмекерская контора 1Win сегодня является одной из самых популярных в мире онлайн-ставок в жанре спортивных событий.

    Расписание этапов Формула-1 2023, календарь чемпионата

    Формула 1 в сезоне 2023

    Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.

    Плей-офф НХЛ 2022/2023. Расписание и результаты матчей Кубка Стэнли

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2023

    В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    История хоккейного клуба Дукла Прага

    Дукла Прага

    ХК Дукла Прага был основан в 1945 году под названием ATK Praha, что означало «Армейский спортивный клуб Прага».









    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 4 мая 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 4 мая 2023
    Разговоры о важном 4 мая 2023, тема классного часа - День Победы
    Где находится на карте поселок Волна в Темрюкском районе Краснодарского края
    Расписание Формула-1 Гран-при Майами, 5-7 мая 2023
    Самые смешные анекдоты дня - 4 мая 2023 года
    Самые смешные анекдоты дня - 3 мая 2023 года
    Турецкий сериал Истерзанная на русском: сколько сезонов и серий
    Где находится Теткино на карте Курской области России
    Где находится Севастополь на карте Крыма, карта Севастополя


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru