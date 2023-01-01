Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Разговоры о важном 4 мая 2023, тема классного часа



Разговоры о важном 4 мая 2023

С этого учебного года в школах России по понедельникам проходят занятия «Разговоры о важном».

На странице представлена ближайшая тема для классного часа, все темы этого учебного года и ссылка на официальный ресурс с методическими материалами для классных руководителей.

Разговоры о важном 4 мая 2023 - День Победы. Бессмертный полк


Методические материалы для классных руководителей на тему 4 мая 2023 года «День Победы. Бессмертный полк» (сценарии, видеоролики, интерактивные задания, плакаты и инструкции) будут размещены на официальном сайте razgovor.edsoo.ru для 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов.

Разговоры о важном в 2023 году


09.01 Светлый праздник Рождества

16.01 Прорыв блокады Ленинграда

23.01 Медиаграмотность и цифровая гигиена

30.01 Движение первых

06.02 День российской науки

13.02 Россия в мире

20.02 День защитника Отечества

27.02 Традиционные семейные ценности

06.03 Год педагога и наставника

13.03 С.В.Михалков. 110 лет со дня рождения

20.03 День воссоединения Крыма с Россией

27.03 День театра, 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского

03.04 День Земли

10.04 День космонавтики! Мы-первые!

17.04 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками

24.04 День труда. Мир профессий

02.05 День Победы. Бессмертный полк

Разговоры о важном в 2022 году


05.09 День знаний

12.09 Наша страна - Россия

19.09 165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского

26.09 День пожилых людей

03.10 День учителя

10.10 День отца

17.10 День музыки

24.10 Россия - мировой лидер атомной отрасли

07.11 День народного единства

14.11 Мы разные, мы вместе

21.11 День матери

28.11 Символы России

05.12 Волонтеры России

12.12 День Конституции

19.12 День Героев Отечества

26.12 Новый год. Семейные праздники и мечты









  • Праздники 29 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 28 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 23 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 15 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России
  • Какой праздник 24 февраля 2023, какой сегодня праздник по церковному календ ...
  • Праздники 14 февраля 2023 года, какой церковный праздник
  • Выходные и праздники 2023 в России, сколько дней отдыхаем в 2023 году
    •




    Матчи НХЛ сегодня, расписание плей-офф НХЛ 2022/2023 на 29 апреля

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Плей-офф НХЛ 2022/2023. Расписание и результаты матчей Кубка Стэнли

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2023

    В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Плей-офф КХЛ 2022/2023: расписание, результаты матчей, турнирная таблица Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

    В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Овечкин - лучший российский хоккеист в НХЛ за всю историю

    Лучший российский хоккеист в НХЛ

    «Спортивное обозрение» составило список лучших российских хоккеистов, игравших в НХЛ. Из предложенных игроков путем голосования болельщиков и экспертов мы определили лучшего российского хоккеиста в НХЛ за всю историю.

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2023 на каналах ТВ 27 апреля

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2023

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2023 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.









    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 29 апреля 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 29 апреля 2023
    Разговоры о важном 4 мая 2023, тема классного часа
    Турецкий сериал Истерзанная на русском: сколько серий и сезонов
    «Ак Барс» - ЦСКА. Финал. 29 апреля 2023. Расписание и результаты всех матчей серии
    Какой праздник 29 апреля 2023 года
    Где находится на карте Луганская область
    Сколько дней отдыхаем на майские праздники 2023
    Где находится на карте Донецкая область, карта ДНР
    Какие компании и бренды ушли из России 2022/2023


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru