Формула-1 Гран-при Японии 24 сентября 2023: расписание гонок, личный зачет, кубок конструкторов

С 22 по 24 сентября 2023 года трассе «Сузука» пройдет 17-й этап гонок «Формулы-1» - Гран-при Японии.
Расписание гонок Гран-при Японии
22 сентября 2023, пятница
05:30 Свободная практика 1
09:00 Свободная практика 2
23 сентября 2023, суббота
05:30 Свободная практика 3
09:00 Квалификация
24 сентября 2023, воскресенье
08:00 Гонка - 53 круга по 5,8 км
Личный зачет «Формулы-1» 2023
1. Макс Ферстаппен - 374 очка, 2. Серхио Перес - 223, 3. Льюис Хэмилтон - 180, 3. Фернандо Алонсо - 170, 5. Карлос Сайнс-младший - 142.
Кубок конструкторов «Формулы-1» 2023
1. Red Bull - 597, 2. Mercedes AMG F1 - 289, 3. Scuderia Ferrari - 265, 2. Aston Martin - 217, 5. McLaren - 139.