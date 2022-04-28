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Расписание Формула-1 Гран-при Азербайджана, 28-30 апреля 2023



С 28 по 30 апреля 2023 года в Баку пройдет 4-й этап гонок «Формулы-1» - Гран-при Азербайджана.

Расписание гонок Гран-при Азербайджана

28 апреля 2022, пятница

12:30 Свободная практика 1
16:00 Квалификация

29 апреля 2022, суббота

11:30 Sprint Shootout
12:30 Свободная практика 2
16:30 Спринт

30 апреля 2022, воскресенье

14:00 Гонка - 51 круг по 6 км

Личный зачет «Формулы-1» 2023

1. Макс Ферстаппен - 69 очков, 2. Серхио Перес - 54, 3. Фернандо Алонсо - 45, 4. Льюис Хэмилтон - 38, 5. Карлос Сайнс-младший - 20, 6. Лэнс Стролл - 20.

Кубок конструкторов «Формулы-1» 2023

1. Red Bull - 123, 2. Aston Martin - 65, 3. Mercedes AMG F1 - 56, 4. Scuderia Ferrari - 26, 5. McLaren - 12.









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