Расписание Формула-1 Гран-при Азербайджана, 28-30 апреля 2023

С 28 по 30 апреля 2023 года в Баку пройдет 4-й этап гонок «Формулы-1» - Гран-при Азербайджана.
Расписание гонок Гран-при Азербайджана
28 апреля 2022, пятница
12:30 Свободная практика 1
16:00 Квалификация
29 апреля 2022, суббота
11:30 Sprint Shootout
12:30 Свободная практика 2
16:30 Спринт
30 апреля 2022, воскресенье
14:00 Гонка - 51 круг по 6 км
Личный зачет «Формулы-1» 2023
1. Макс Ферстаппен - 69 очков, 2. Серхио Перес - 54, 3. Фернандо Алонсо - 45, 4. Льюис Хэмилтон - 38, 5. Карлос Сайнс-младший - 20, 6. Лэнс Стролл - 20.
Кубок конструкторов «Формулы-1» 2023
1. Red Bull - 123, 2. Aston Martin - 65, 3. Mercedes AMG F1 - 56, 4. Scuderia Ferrari - 26, 5. McLaren - 12.