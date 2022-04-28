Расписание Формула-1 Гран-при Азербайджана, 28-30 апреля 2023

С 28 по 30 апреля 2023 года в Баку пройдет 4-й этап гонок «Формулы-1» - Гран-при Азербайджана.



Расписание гонок Гран-при Азербайджана



28 апреля 2022, пятница



12:30 Свободная практика 1

16:00 Квалификация



29 апреля 2022, суббота



11:30 Sprint Shootout

12:30 Свободная практика 2

16:30 Спринт



30 апреля 2022, воскресенье



14:00 Гонка - 51 круг по 6 км



Личный зачет «Формулы-1» 2023



1. Макс Ферстаппен - 69 очков, 2. Серхио Перес - 54, 3. Фернандо Алонсо - 45, 4. Льюис Хэмилтон - 38, 5. Карлос Сайнс-младший - 20, 6. Лэнс Стролл - 20.



Кубок конструкторов «Формулы-1» 2023



1. Red Bull - 123, 2. Aston Martin - 65, 3. Mercedes AMG F1 - 56, 4. Scuderia Ferrari - 26, 5. McLaren - 12.