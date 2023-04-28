Динамо - Факел 28 апреля 2023: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Московское «Динамо» примет 28 апреля на своем поле воронежский «Факел» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.
После 24 матчей «Динамо» набрало 39 очков и занимает 6 место в турнирной таблице. В активе «Факела» 18 очков (14 место).
Время начала матча «Динамо» - «Факел» 28 апреля
20:00 МСК Динамо - Факел
Главный судья: Артем Любимов.
Ассистенты: Валерий Данченко, Дмитрий Ермаков.
ВАР: Анатолий Жабченко.
По какому каналу покажут матч в прямом эфире
Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».