Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Динамо - Факел 28 апреля 2023: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ



Московское «Динамо» примет 28 апреля на своем поле воронежский «Факел» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.

После 24 матчей «Динамо» набрало 39 очков и занимает 6 место в турнирной таблице. В активе «Факела» 18 очков (14 место).

Время начала матча «Динамо» - «Факел» 28 апреля

20:00 МСК Динамо - Факел

Главный судья: Артем Любимов.

Ассистенты: Валерий Данченко, Дмитрий Ермаков.

ВАР: Анатолий Жабченко.

По какому каналу покажут матч в прямом эфире

Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».









  • Локомотив - Химки 30 апреля 2023: время начала, где смотреть прямую трансля ...
  • Оренбург - Пари Нижний Новгород 30 апреля 2023: время начала, где смотреть ...
  • Спартак - Ростов 29 апреля 2023: время начала, где смотреть прямую трансляц ...
  • Краснодар - Урал 29 апреля 2023: время начала, где смотреть прямую трансляц ...
  • Ахмат - ЦСКА 29 апреля 2023: время начала, где смотреть прямую трансляцию м ...
  • Динамо - ЦСКА 13 ноября 2022. Время начала, где смотреть прямую трансляцию
  • Урал - Факел 12 ноября 2022. Время начала, где смотреть прямую трансляцию
    •




    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2023 на каналах ТВ 27 апреля

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2023

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2023 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Расписание чемпионата Англии АПЛ 2022/2023, турнирная таблица, результаты матчей

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

    Плей-офф КХЛ 2022/2023: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

    В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Обладатели Кубка Гагарина

    Все обладатели Кубка Гагарина

    Кубок Гагарина ведет свою историю с 2009 года, когда в финале турнира определился первый обладатель трофея - казанский «Ак Барс».

    Матчи НХЛ сегодня, расписание плей-офф НХЛ 2022/2023 на 27 апреля

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.









    Какой праздник 29 апреля 2023 года
    Где находится на карте Луганская область
    Сколько дней отдыхаем на майские праздники 2023
    Где находится на карте Донецкая область, карта ДНР
    Какие компании и бренды ушли из России 2022/2023
    Самые смешные анекдоты дня - 30 апреля 2023 года
    Самые смешные анекдоты дня - 29 апреля 2023 года
    Самые смешные анекдоты дня - 28 апреля 2023 года
    Локомотив - Химки 30 апреля 2023: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Сочи - Торпедо 30 апреля 2023: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru