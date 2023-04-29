Крылья Советов - Зенит 29 апреля: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Крылья Советов» примут 29 апреля на своем стадионе «Зенит» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 24 матчей «Крылья Советов» набрали 25 очков и занимают 12 место в турнирной таблице. В активе «Зенита» 58 очков (1 место).



Время начала матча «Крылья Советов» - «Зенит» 29 апреля



14:00 МСК Крылья Советов - Зенит



Главный судья: Сергей Иванов.



Ассистенты: Роман Усачев, Андрей Гурбанов.



ВАР: Павел Кукуян.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».