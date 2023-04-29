Краснодар - Урал 29 апреля 2023: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Краснодар» примет 29 апреля на своем стадионе «Урал» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 24 матчей «Краснодар» набрал 38 очков и занимает 7 место в турнирной таблице. В активе «Урала» 25 очков (11 место).



Время начала матча «Краснодар» - «Урал» 29 апреля



19:00 МСК Краснодар - Урал



Главный судья: Сергей Карасев.



Ассистенты: Илья Елеференко, Денис Березнов.



ВАР: Павел Шадыханов.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».