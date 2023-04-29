Спартак - Ростов 29 апреля 2023: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Московский «Спартак» примет 29 апреля на своем поле «Ростов» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 24 матчей «Спартак» набрал 48 очков и занимает 3 место в турнирной таблице. В активе «Ростова» 49 очков (2 место).



Время начала матча «Спартак» - «Ростов» 29 апреля



19:30 МСК Спартак - Ростов



Главный судья: Кирилл Левников.



Ассистенты: Андрей Веретёшкин, Егор Болховитин.



ВАР: Виталий Мешков.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч ТВ».