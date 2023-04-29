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Спартак - Ростов 29 апреля: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ



Московский «Спартак» примет 29 апреля на своем поле «Ростов» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.

После 24 матчей «Спартак» набрал 48 очков и занимает 3 место в турнирной таблице. В активе «Ростова» 49 очков (2 место).

Время начала матча «Спартак» - «Ростов» 29 апреля

19:30 МСК Спартак - Ростов

Главный судья: Кирилл Левников.

Ассистенты: Андрей Веретёшкин, Егор Болховитин.

ВАР: Виталий Мешков.

По какому каналу покажут матч в прямом эфире

Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч ТВ».









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