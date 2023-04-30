Оренбург - Пари Нижний Новгород 30 апреля 2023: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Оренбург» примет 30 апреля на своем поле «Пари Нижний Новгород» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.
После 24 матчей «Оренбург» набрал 36 очков и занимает 8 место в турнирной таблице. В активе «Пари НН» 22 очка (13 место).
Время начала матча «Оренбург» - «Пари НН» 30 апреля
14:00 МСК Оренбург - Пари НН
Главный судья: Евгений Турбин.
Ассистенты: Алексей Воронцов, Дмитрий Жвакин.
ВАР: Павел Шадыханов.
По какому каналу покажут матч в прямом эфире
Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».