Сочи - Торпедо 30 апреля 2023: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Сочи» примет 30 апреля на своем стадионе московское «Торпедо» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.
После 24 матчей «Сочи» набрал 31 очко и занимает 9 место в турнирной таблице. В активе «Торпедо» 13 очков (16 место).
Время начала матча «Сочи» - «Торпедо» 30 апреля
16:30 МСК Сочи - Торпедо
Главный судья: Артем Чистяков.
Ассистенты: Сергей Каруненко, Наиль Сейфетдинов.
ВАР: Виталий Мешков.
По какому каналу покажут матч в прямом эфире
Прямую трансляцию встречи будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».