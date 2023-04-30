Сочи - Торпедо 30 апреля 2023: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Сочи» примет 30 апреля на своем стадионе московское «Торпедо» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 24 матчей «Сочи» набрал 31 очко и занимает 9 место в турнирной таблице. В активе «Торпедо» 13 очков (16 место).



Время начала матча «Сочи» - «Торпедо» 30 апреля



16:30 МСК Сочи - Торпедо



Главный судья: Артем Чистяков.



Ассистенты: Сергей Каруненко, Наиль Сейфетдинов.



ВАР: Виталий Мешков.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».