Локомотив - Химки 30 апреля 2023: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Локомотив» примет 30 апреля на своем поле «Химки» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 24 матчей «Локомотив» набрал 29 очков и занимает 10 место в турнирной таблице. В активе «Химок» 17 очков (15 место).



Время начала матча «Локомотив» - «Химки» 30 апреля



19:00 МСК Локомотив - Химки



Главный судья: Владислав Безбородов.



Ассистенты: Максим Гаврилин, Константин Шаламберидзе.



ВАР: Павел Кукуян.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».