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Какой праздник 29 апреля 2023 года



В России и мире в этот день отмечают следующие государственные, профессиональные, международные, церковные и народные праздники.

Какой праздник 29 апреля 2023 года


Международный день танца

Учрежден танцевальным комитетом Международного театрального института. Приурочен к дню рождения Жан-Жоржа Новера, создателя современного балета.

Всемирный день желаний

В этот день в 1977 году таможенник Томми Остин осуществил мечту больного лейкемией 4-летнего Кристофера Джеймса Грейчуса. Мальчик хотел стать полицейским и Остин пообещал ему полет на полицейском вертолете.

День памяти жертв применения химического оружия

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия вступила в силу 29 апреля 1997 года.

Какой церковный праздник 29 апреля 2023 года


Арина - «урви берега»

День памяти сестер Агапии, Ирины и Хионии родом из итальянского города Аквилеи. которые приняли мученическую смерть за веру в Иисуса Христа при императоре Диоклитиане. Название праздника «урви берега» - напоминание об опасности берегов в этот период, которые, подмытые половодьем, могут обрушиться.









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