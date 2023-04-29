В России и мире в этот день отмечают следующие государственные, профессиональные, международные, церковные и народные праздники.





Какой праздник 29 апреля 2023 года



Международный день танца



Учрежден танцевальным комитетом Международного театрального института. Приурочен к дню рождения Жан-Жоржа Новера, создателя современного балета.



Всемирный день желаний



В этот день в 1977 году таможенник Томми Остин осуществил мечту больного лейкемией 4-летнего Кристофера Джеймса Грейчуса. Мальчик хотел стать полицейским и Остин пообещал ему полет на полицейском вертолете.



День памяти жертв применения химического оружия



Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия вступила в силу 29 апреля 1997 года.





Какой церковный праздник 29 апреля 2023 года



Арина - «урви берега»



День памяти сестер Агапии, Ирины и Хионии родом из итальянского города Аквилеи. которые приняли мученическую смерть за веру в Иисуса Христа при императоре Диоклитиане. Название праздника «урви берега» - напоминание об опасности берегов в этот период, которые, подмытые половодьем, могут обрушиться.