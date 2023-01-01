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Время начала Химки - Динамо 6 мая: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ



«Химки» примет 6 мая 2023 года на своем поле «Динамо» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.

После 25 матчей «Химки» набрал 17 очков и занимает 15 место в турнирной таблице. В активе «Динамо» 39 очков (7 место).

Время начала матча «Химки» - «Динамо»

14:00 МСК Химки - Динамо

Главный судья: Сергей Карасев.

Ассистенты: Дмитрий Чельцов, Хамид Талаев.

ВАР: Артем Чистяков.

По какому каналу покажут матч в прямом эфире

Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».









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