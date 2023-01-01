Время начала Химки - Динамо 6 мая: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Химки» примет 6 мая 2023 года на своем поле «Динамо» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 25 матчей «Химки» набрал 17 очков и занимает 15 место в турнирной таблице. В активе «Динамо» 39 очков (7 место).



Время начала матча «Химки» - «Динамо»



14:00 МСК Химки - Динамо



Главный судья: Сергей Карасев.



Ассистенты: Дмитрий Чельцов, Хамид Талаев.



ВАР: Артем Чистяков.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».