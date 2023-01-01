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Время начала Торпедо - Ахмат 6 мая: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ



«Торпедо» примет 6 мая 2023 года на своем стадионе «Ахмат» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.

После 25 матчей «Торпедо» набрало 13 очков и занимает 16 место в турнирной таблице. В активе «Ахмата» 40 очков (5 место).

Время начала матча «Торпедо» - «Ахмат»

16:30 МСК Торпедо - Ахмат

Главный судья: Евгений Турбин.

Ассистенты: Игорь Демешко, Дмитрий Семенов.

ВАР: Анатолий Жабченко.

По какому каналу покажут матч в прямом эфире

Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».









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