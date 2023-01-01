Время начала Торпедо - Ахмат 6 мая: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Торпедо» примет 6 мая 2023 года на своем стадионе «Ахмат» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 25 матчей «Торпедо» набрало 13 очков и занимает 16 место в турнирной таблице. В активе «Ахмата» 40 очков (5 место).



Время начала матча «Торпедо» - «Ахмат»



16:30 МСК Торпедо - Ахмат



Главный судья: Евгений Турбин.



Ассистенты: Игорь Демешко, Дмитрий Семенов.



ВАР: Анатолий Жабченко.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».