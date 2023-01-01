Время начала Ростов - Факел 6 мая: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Ростов» примет 6 мая 2023 года на своем поле «Факел» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 25 матчей «Ростов» набрал 50 очков и занимает 2 место в турнирной таблице. В активе «Факела» 21 очко (14 место).



Время начала матча «Ростов» - «Факел»



19:00 МСК Ростов - Факел



Главный судья: Евгений Кукуляк.



Ассистенты: Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов.



ВАР: Павел Шадыханов.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».