Время начала ЦСКА - Оренбург 7 мая 2023: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

ЦСКА примет 7 мая 2023 года на своем поле «Оренбург» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 25 матчей ЦСКА набрал 48 очков и занимает 4 место в турнирной таблице. В активе «Оренбурга» 39 очков (8 место).



Время начала матча ЦСКА - «Оренбург»



16:30 МСК ЦСКА - Оренбург



Главный судья: Владимир Москалев.



Ассистенты: Михаил Иванов, Игорь Князев.



ВАР: Анатолий Жабченко.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».