Время начала ЦСКА - Оренбург 7 мая 2023: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

ЦСКА примет 7 мая 2023 года на своем поле «Оренбург» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.
После 25 матчей ЦСКА набрал 48 очков и занимает 4 место в турнирной таблице. В активе «Оренбурга» 39 очков (8 место).
Время начала матча ЦСКА - «Оренбург»
16:30 МСК ЦСКА - Оренбург
Главный судья: Владимир Москалев.
Ассистенты: Михаил Иванов, Игорь Князев.
ВАР: Анатолий Жабченко.
По какому каналу покажут матч в прямом эфире
Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».