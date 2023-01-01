Время начала Зенит - Спартак 7 мая: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Зенит» примет 7 мая 2023 года на своем стадионе «Спартак» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 25 матчей «Зенит» набрал 61 очко и занимает 1 место в турнирной таблице. В активе «Спартака» 49 очков (3 место).



Время начала матча «Зенит» - «Спартак»



18:00 МСК Зенит - Спартак



Главный судья: Павел Кукуян.



Ассистенты: Максим Ковалев, Варанцо Петросян.



ВАР: Сергей Иванов.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч ТВ».