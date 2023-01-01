Время начала Краснодар - Крылья Советов 7 мая 2023: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Краснодар» примет 7 мая 2023 года на своем поле «Крылья Советов» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 25 матчей «Краснодар» набрал 39 очков и занимает 6 место в турнирной таблице. В активе «Крыльев Советов» 25 очков (12 место).



Время начала матча «Краснодар» - «Крылья Советов»



19:00 МСК Краснодар - Крылья Советов



Главный судья: Алексей Амелин.



Ассистенты: Максим Гаврилин, Рустам Мухтаров.



ВАР: Артем Любимов.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».