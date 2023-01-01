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Время начала Краснодар - Крылья Советов 7 мая: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ



«Краснодар» примет 7 мая 2023 года на своем поле «Крылья Советов» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.

После 25 матчей «Краснодар» набрал 39 очков и занимает 6 место в турнирной таблице. В активе «Крыльев Советов» 25 очков (12 место).

Время начала матча «Краснодар» - «Крылья Советов»

19:00 МСК Краснодар - Крылья Советов

Главный судья: Алексей Амелин.

Ассистенты: Максим Гаврилин, Рустам Мухтаров.

ВАР: Артем Любимов.

По какому каналу покажут матч в прямом эфире

Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».









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