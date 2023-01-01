Время начала Локомотив - Сочи 8 мая: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Локомотив» примет 8 мая 2023 года на своем стадионе «Сочи» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 25 матчей «Локомотив» набрал 32 очка и занимает 10 место в турнирной таблице. В активе «Сочи» 34 очка (9 место).



Время начала матча «Локомотив» - «Сочи»



17:00 МСК Локомотив - Сочи



Главный судья: Алексей Сухой.



Ассистенты: Александр Богданов, Арам Петросян.



ВАР: Сергей Иванов.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».