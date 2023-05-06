Праздники 6 мая 2023, какой церковный праздник отмечают в России

В России и мире 6 мая 2023 года отмечаются следующие праздники.



Какой праздник отмечают 6 мая



- День герба и флага Москвы

Праздник приурочен ко дню памяти святого Георгия Победоносца, который изображен на гербе столицы России. Отмечается с 2005 года.



- Международный день против диеты

Праздник появился в 1992 году благодаря директору Британской антидиетической компании Мэри Эванс Янг, пережившей и победившей анорексию.



- День встречи с Белым Рыцарем

День встречи с тем, кто способен взломать пароли девичьих сердец. Каждая девушка мечтает найти человека, который будет готов совершать для нее подвиги.



Какой церковный праздник отмечают 6 мая



- День святого Георгия Победоносца (Егорий Вешний, Юрьев день)

День памяти великомученика Георгия Победоносца. Объявил себя христианином и был обезглавлен после тяжких мучений во время правления императора Диоклетиана в 303 году. В этот день начинают основные полевые работы и уделяют много внимания домашней скотине.



- Мученицы царицы Александры Римской

День святой царицы Александры, которая являлась тайной христианкой. Была приговорена к смерти императором Диоклетианом.



- Иверской иконы Божией Матери

Икона находится над вратами Иверского монастыря на Святой Горе Афон. С целью спасения при императоре Феофиле была опущена в море возле города Никеи и вскоре приплыла к Афону.