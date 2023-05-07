Праздники 7 мая 2023, какой церковный праздник отмечают в России

В России и мире 7 мая 2023 года отмечаются следующие праздники.



Какой праздник отмечают 7 мая



- День Президентского полка

В этот день в 1965 году Отдельный полк специального назначения был награжден Орденом Красного Знамени Указом Президиума Верховного Совета СССР.



День радио

Приурочен к демонстрации российским физиком Александром Поповым первого в мире радиоприемника в действии 7 мая 1895 года.



- День создания вооруженных сил России

Учрежден распоряжением Президента Российской Федерации от 7 мая 1992 года.



- День связиста и специалиста радиотехнических служб ВМФ РФ

Установлен Приказом Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 15 июля 1996 года.



День работников уголовно-исполнительных инспекций ФСИН РФ

7 мая 1919 года - день образования бюро принудительных работ – прообраза уголовно-исполнительных инспекций.



Какой церковный праздник отмечают 7 мая



- Евсеев день

День памяти День памяти святого Евсевия Никомидийского. Этот день считается последним, в который еще можно сеять овес. После него часто наступают 12 холодных дней с ночными заморозками.



- Мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов

День памяти святого Саввы и 70 воинов. Савва служил при императоре Аврелиане и имел чин воеводы-стратилата. Был предан вместе с 70 воинами гонению за свою веру и утоплен в реке.



Преподобных Саввы Печерского, и Алексия, затворника Печерского

День памяти святых Саввы и Алексия, которые подвизались в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря в 13-м веке.