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Разговоры о важном 15 мая 2023 года, тема классного часа



Разговоры о важном 15 мая 2023

С этого учебного года в школах России по понедельникам проходят занятия «Разговоры о важном».

На странице представлена ближайшая тема для классного часа, все темы этого учебного года и ссылка на официальный ресурс с методическими материалами для классных руководителей.

Разговоры о важном 15 мая 2023 - День детских общественных объединений


Методические материалы для классных руководителей на тему 15 мая 2023 года - «День детских общественных объединений» (сценарии, видеоролики, интерактивные задания, плакаты и инструкции) будут размещены на официальном сайте razgovor.edsoo.ru для 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов.

Разговоры о важном в 2023 году


09.01 Светлый праздник Рождества

16.01 Прорыв блокады Ленинграда

23.01 Медиаграмотность и цифровая гигиена

30.01 Движение первых

06.02 День российской науки

13.02 Россия в мире

20.02 День защитника Отечества

27.02 Традиционные семейные ценности

06.03 Год педагога и наставника

13.03 С.В.Михалков. 110 лет со дня рождения

20.03 День воссоединения Крыма с Россией

27.03 День театра, 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского

03.04 День Земли

10.04 День космонавтики! Мы-первые!

17.04 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками

24.04 День труда. Мир профессий

04.05 День Победы. Бессмертный полк

15.05 День детских общественных объединений

Разговоры о важном в 2022 году


05.09 День знаний

12.09 Наша страна - Россия

19.09 165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского

26.09 День пожилых людей

03.10 День учителя

10.10 День отца

17.10 День музыки

24.10 Россия - мировой лидер атомной отрасли

07.11 День народного единства

14.11 Мы разные, мы вместе

21.11 День матери

28.11 Символы России

05.12 Волонтеры России

12.12 День Конституции

19.12 День Героев Отечества

26.12 Новый год. Семейные праздники и мечты









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