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Турецкий сериал Моя мама на русском языке: сколько сезонов и серий, когда смотреть на Домашнем



Турецкий сериал «Моя мама» - это история об одной девочке, которая подвергалась жестокому обращению со стороны взрослых - матери и ее любовника.

Сколько сезонов и серий в сериале «Моя мама»


Премьера сериала состоялась в Турции на телеканале Star TV 25 октября 2016 года. Заключительная серия вышла 20 июня 2017 года. Всего за один сезон было снято 33 серии (длина каждой серии - 160 минут).

В России сериал «Моя мама» зрители впервые могли посмотреть по телеканалу «Домашний» с 6 февраля по 9 мая 2021 года. Хронометраж серий на российском телевидении отличается от оригинального и составляет около 45 минут. В русской версии сериала «Моя мама» 85 серий.

Смотреть сериал «Моя мама» на телеканале «Домашний»


29.07 23:25 75-я - 79-я серии
30.07 23:10 80-я - 85-я серии

Жанр - драма.

Страна - Турция.

Режиссеры - Мерве Гиргин, Надим Гюч.

В главных ролях - Джансу Дере (Зейнеп Гюнеш), Вахиде Перчин (Гёнюль Аслан), Берен Гёкйылдыз (Мелек Акчай/Турна Гюнеш), Гонджа Вуслатери (Шуле Акчай), Беркай Атеш (Дженгиз Йылдыз), Гюленай Калкан (Джахиде Гюнеш).









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