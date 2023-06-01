Турецкий сериал Моя мама на русском языке: сколько сезонов и серий, время начала на Домашнем

Турецкий сериал «Моя мама» - это история об одной девочке, которая подвергалась жестокому обращению со стороны взрослых - матери и ее любовника.





Сколько сезонов и серий в сериале «Моя мама»



Премьера сериала состоялась в Турции на телеканале Star TV 25 октября 2016 года. Заключительная серия вышла 20 июня 2017 года. Всего за один сезон было снято 33 серии (длина каждой серии - 160 минут).



В России сериал «Моя мама» зрители впервые могли посмотреть по телеканалу «Домашний» с 6 февраля по 9 мая 2021 года. Хронометраж серий на российском телевидении отличается от оригинального и составляет около 45 минут. В русской версии сериала «Моя мама» 85 серий.





Смотреть сериал «Моя мама» на телеканале «Домашний»



22.07 23:15 65-я - 69-я серии

23.07 23:15 70-я - 74-я серии



Жанр - драма.



Страна - Турция.



Режиссеры - Мерве Гиргин, Надим Гюч.



В главных ролях - Джансу Дере (Зейнеп Гюнеш), Вахиде Перчин (Гёнюль Аслан), Берен Гёкйылдыз (Мелек Акчай/Турна Гюнеш), Гонджа Вуслатери (Шуле Акчай), Беркай Атеш (Дженгиз Йылдыз), Гюленай Калкан (Джахиде Гюнеш).